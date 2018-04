Andrea Legarreta y Galilea Montijo desatan polémica por no entrevistar a Atala Sarmiento en Hoy

Atala Sarmiento llegó como invitada al matutino Hoy, donde fue recibida por Mauricio Mancera, Raúl Araiza y Fernando del Solar, escenario que no pasó desapercibido para los espectadores, quienes inmediatamente emplearon las redes sociales para cuestionar la ausencia de Andrea Legarreta y Galilea Montijo.

En exclusiva @AtaSarmi visita el Foro de Hoy y así responde sobre sus planes y proyectos #HoyQuiero compartirlo contigo pic.twitter.com/Gvo9ivDCiP — Programa Hoy (@programa_hoy) 19 de abril de 2018

“@programa_hoy @magdaproducer que fraude la visita de #AtalaSarmiento y qué grosería más grande que no la recibieran las titulares #GalileaYAndrea el programa de mal en peor”

“#Andrealegarreta #galileamontijo porqué no le dieron la bienvenida a #AtalaSarmiento no mamen no sean chocosas neta demuestren un poco de educación de recibirla bien a ella de a leguas se nota que les está ardiendo el fundillo eso déjaselos a los del Ventaneando neta”

“Atala Sarmiento ya llegó al programa HOY, ¿y Andrea y Galilea por qué no la recibieron?”

“@magdaproducer debería de considerar sacar a Andrea y a Galilea y dejar a Atala Sarmiento ya aburren ellas son muy hipócritas y que mal se vieron no recibir a Atala Galilea y Andrea tienen que entender que si Atala llego a hablar mal de ellas eran por órdenes de la chapoy”.

Cabe señalar que la presencia de Sarmiento en el programa se había anunciado desde la semana pasada, y que incluso la misma Legarreta había confesado lo difícil que sería colaborar con su colega.

“Ella estuvo en un trabajo donde muchas ocasiones nos pegó a nosotros, incluido por ejemplo mi papá, Gali, mi familia; no es cerrarle las puertas, pues somos gente educada (…) entiendo que hay veces que los jefes te dicen qué decir, hay programas donde eso sucede; en mi caso, no me lo han hecho, si me piden que lo haga, no lo voy a hacer”, explicó Andrea durante la entrevista que le realizó la periodista Adela Micha para el portal Saga.