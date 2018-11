Andrea Legarreta sorprende con diminuto bikini

No es un secreto que Andrea Legarreta posea una de las figuras más envidiables de la televisión mexicana, sin embargo, una fotografía en bikini lo comprueba durante sus vacaciones familiares en Acapulco.

La sexy conductora, Andrea Legarreta, publicó una serie de fotografías en su cuenta personal de Instagram, en las que presume de pasar tiempo de calidad en compañía de su familia y aprovecho para compartirlo con sus seguidores. Estas vacaciones fueron el motivo perfecto de Andrea para experimentar nuevas aventuras, como esquiar.

“¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? ... Ayer hice algo que durante años llevaba postergando (esquiar en agua), no por falta de ganas, sino por algo de “miedo” quizás... En el fondo siempre tuve ganas... Y lo intenté... Y lo logré! Jajajaja no como pro, pero por lo menos no me quedé con las ganas! Jajaja #SóloSeViveUnaVez GRACIAS a nuestro instructor que es un buenazo @andyisraell Y obvio en familia y con porras todo sale mejor! Jajaja #Acapulco #LagunaTresPalos #AmoAcapulco ”, escribió .