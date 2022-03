Andrea Legarreta se solidariza con Mauricio Martínez tras superar el cáncer

Andrea Legarreta se solidariza con Mauricio Martínez tras recuperarse de cáncer

Andrea Legarreta es una de las conductoras más consentidas de la televisión mexicana gracias a su larga trayectoria que ha logrado tener en el programa matutino Hoy.

Resulta que la también actriz se ha caracterizado por ser una mujer solidaria y cercana a sus amistades, por lo menos así lo ha dejado ver en sus redes sociales cada vez que uno de sus compañeros llega a tener un problema.

Es por eso que recientemente por medio de su cuenta de Instagram, la querida conductora Andrea Legarreta publicó una fotografía a lado del actor Mauricio Martínez donde aprovechó para enviarle un emotivo mensaje por la buena noticia que reveló en redes sociales.

El conmovedor mensaje de Andrea Legarreta

Hay que destacar que la bella Andrea Legarreta le hizo llegar al actor todos sus buenos deseos en esta nueva etapa, debido a que en su cuenta de Twitter reveló que habría vencido el cáncer por cuarta vez después de superar esta difícil etapa.

“Querido @martinezmau Deseo que tengas todo lo hermoso que mereces!! Te quierooooo!!”.

Ante este mensaje Mauricio no dejó pasar la oportunidad y le respondió a su colega que estaba agradecido por su apoyo incondicional y por la amistad tan sincera que le habría brindado estos años.

Por si fuera poco, en la publicación sus fanáticos también hicieron llegar sus muestras de cariño para el artista: “que bonito, bendiciones para los dos”, “eres una hermosa como siempre”, “que bonitos ojos tienes Andrea” son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Andrea Legarreta y sus implantes

Entre otros detalles en el mismo programa Hoy, Andrea se sinceró y le reveló a sus compañero que hace muchos años se habría puesto implantes mamarios pero recientemente se los habría retirado por cuestiones personales.

"Le llaman Breast implant illness y es una enfermedad a raíz, si tu cuerpo rechaza los implantes de mil formas, porque no deja de ser un objeto, o te puede generar alguna enfermedad autoinmune o nada, para que no se me asusten las que tienen. No se asusten”, expresó la conductora Andrea Legarreta.

