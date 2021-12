Andrea Legarreta se retiró sus implantes de senos

Esta fue la razón de habérselos quitado

La conductora de televisión, Andrea Legarreta se ha posicionado como una de las más queridas de la pantalla chica y mucho tiene que ver con su carisma y no por su físico como es el caso de otras de sus compañeras.

Sin embargo, hablando de "estética", de manera muy sorpresiva, durante la transmisión del programa "Hoy", Legarreta hizo una fuerte confesión, ya que reveló que se había retirado sus implantes de senos y además dio los detalles de lo que la motivo a hacerlo.

Con esta fuerte revelación Legarreta volvió a estar en tendencia en redes sociales.

Andrea Legarreta se quita los implantes

La inquietante declaración fue realizada durante la transmisión en vivo del programa, que a su vez sería compartida en su canal oficial de You Tube luego de que Shanik Berman presentara una nota Michelle Renaud y su decisión de quitarse los implantes de seno.

"Yo no les había dicho, pero también me los quité, sí me quité los implantes, no lo había comentado, en exclusiva para Hoy, si me los quité", dijo la esposa de Erik Rubín ante el asombro de sus de Galilea Montijo, Arath de La Torre, Paul Stanley y Raúl Araiza.

Posterior a esto, explicó que tomó esa decisión debido a su edad, "Yo de plano dije ya a esta edad, después al rato voy andar con los plásticos ahí. Entonces yo la verdad decidí no porque me sintiera mal, sino porque quise ya no tener el implante".

Finalmente aseguró que cada persona debe tomar su decisión pues es algo muy personal y destacó que cualquier procedimiento debe de realizarse con especialistas.

¿Cuántos años tiene Andrea Legarreta?

La conductora como ya te explicábamos previamente decidió retirarse los implantes por su edad, pero, ¿Cuántos años tiene?.

Pues "La Legarreta" ya cumplió 50 años de edad y es mamá de dos niñas a lado de su esposo Erick con el que lleva 21 años de feliz de matrimonio.

En este sentido y hablando de matrimonio, fue Andrea quién recientemente le pidió a Christian Nodal casarse por bienes separados, pero cuál sería la sorpresa que el cantante dijo no conocerla y respetar su vida privada.

