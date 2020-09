Andrea Legarreta se pone a "pelear" con quienes la critican en Instagram

A una semana de compartir que había superado el COVID-19, Andrea Legarreta publicó una foto en redes sociales en la que aparece en una estética para presumir que se había realizado un cambio de look, pero la visita de la conductora a un sitio público generó múltiples reacciones entre los internautas, lo cual terminó en un fuerte pleito entre ellos.

Esto ocurrió a través de su cuenta de Instagram, ahí Andrea Legarreta reveló que se había retocado el tinte de su cabello debido a que este lunes estaría de regreso en el programa ‘Hoy’ ya que tuvo que ausentarse durante varias semanas porque se había enfermado de coronavirus e incluso se supo que tuvo que ser hospitalizada por principios de neumonía.

La fotografía nos muestra a la conductora posar al lado de su estilista usando sus respectivos cubrebocas; dicha publicación fue acompañada con un breve mensaje donde le mencionaba a sus seguidores que comenzaba a retomar su vida después de haber estado enferma.

Andrea Legarreta responde a duras críticas

Sin embargo, hubo algunos usuarios que cuestionaron a Andrea Legarreta por salir a penas unos días después de curarse del covid-19, comentarios a los que ella respondió aclarando que su doctor le autorizó dejar su casa.

"¿No se supone que tienes covid-19?", preguntó una internauta, a lo que la esposa de Erik Rubín respondió: "No, no se supone... Tuvimos y si no hay complicaciones sales máximo en dos semanas de la enfermedad... Gracias a Dios como a la mayoría nos fue muy bien y ya estamos bien".

Cibernautas criticaron duramente a Andrea Legarreta por una fotografía en Instagram.

Otra internauta comentó a Andrea Legarreta que aún podría contagiar a otras personas de coronavirus, pues sólo han pasado unos días desde que superó la enfermedad; sin embargo, la también actriz aseguró que ya existía nueva información al respecto, también criticó el hecho de que las personas esparzan fake news acerca del COVID-19.

"¿Has visto información actual? ¿Sabes que después de 8 a 10 días ya no está activo el virus y no contagias?... Ahora todos expertos... Con todo respeto, es un peligro mal informar a la gente. Lean información actual y vean cuál es la vida del virus dentro del cuerpo y también cuál es el periodo para dejar de ser contagioso", escribió en otro comentario.

Te puede interesar: Andrea Legarreta es HOSPITALIZADA tras complicación por COVID-19

Andrea Legarreta responde a duras críticas en Instagram.

Andrea Legarreta deja en claro su actual situación de salud.

Posteriormente, Andrea Legarreta recalcó que sólo tuvo principios de neumonía, la cual no se complicó porque fue atendida por neumólogos e infectólogos: "Cada paciente es distinto y reacciona distinto… Y ya está comprobado que después del día 10 de contagio no contagiamos a otros".

Finalmente, Andrea Legarreta terminó respondiendo que los especialistas le dijeron que el virus puede permanecer en su cuerpo, estos no están activos y por ende no pueden contagiar a las personas de su entorno.

Fotografías: Milenio