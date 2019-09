Andrea Legarreta se pone GROSERA con un fan por decirle: CHAVARUCA

Andrea Legarreta se ha vuelto tendencia en los últimos días, después de que salieran a la luz unos audios con la voz de Alfredo Adame, donde aseguraba que la conductora le habría sido infiel a su esposo Erik Rubín, con un alto mando de Televisa.

Y aunque el rumor corrió como pan caliente, solo fue cuestión de unas horas pasó para que Legarreta se atreviera a alzar la voz y responder ante tales acusaciones, negando rotundamente los hechos en las que se veía implicada.

Ante toda esta polémica, todo indica que la presentadora del matutino Hoy de Televisa ya quiere pasar la página y olvidarse de los problemas, pero mala suerte, ya que parece que ‘Si Mahoma no va a la montaña, los problemas vienen a Andrea Legarreta’…o algo así.

Queremos pensar que tanto ajetreo ha dejado un poco malhumorada a la famosa presentadora; muestra de ello se vio reflejado en su tajante forma de responderle a un fan a través de sus redes sociales.

Resulta que Andrea Legarreta publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, donde se muestra con un look demasiado juvenil, lo que desató una ola de críticas por parte de los usuarios de la plataforma, haciendo hincapié en que ya está bastante mayorcita para vestir de esa manera.

Entre los comentarios que más destacados pudimos leer:

“Estás grande, vístete de acuerdo a tu edad”

“Se quedó en la edad de sus hijas y ya está llegando a los cincuentas”

Sin embargo, lo que los detractores de la conductora nunca esperaron, fue que ésta les diera una tajante y concisa respuesta ante sus ataques. Fue así como Andrea Legarreta les respondió:

“Qué manera de querer fastidiar con los años jajajaja ¿Qué esperas? ¿Qué me ponga pantalón ancho de terlenca, blusa nylon, un chal y zapatos mocasines con suela flexible? No lo voy a hacer, si a ti te gusta usar eso, lo respeto, pero no me voy a poner lo que tú quieras. Uso y usaré lo que me gusta más allá de mi edad, porque quiero y puedo y cada quien debe usar lo que quiera, ¿Cómo ves? Gracias bye”.

Muchos calificaron ‘los modos’ de la famosa como muy grosera, pues en vez de ponerse a pelear con gente que ni siquiera conoce, simplemente debería hacer caso omiso y continuar cuidando su imagen pública, sobretodo en estos días tan complicados para ella.

LA POLÉMICA FOTO DE ANDREA LEGARRETA

