No se puede negar que Andrea Legarreta es un pilar fundamental para la televisión mexicana, pero no siempre fue así. La conductora inició su carrera artística desde temprana edad, esto luego de que su mamá la convirtiese en modelo de comerciales, mismos que serían el inicio de una estrecha relación con “El Tigre” Azcárraga, el dueño de Televisa.

Tras varios años de tocar puertas, la hoy esposa de Erik Rubín debutó en el mundo de las telenovelas, pero no fue hasta 1995 que logró convertirse en conductora. Su carisma y talento le permitieron llamar la atención de Emilio Azcárraga Milmo, también conocido como “El Tigre”, quien no dudó en apoyar su carrera televisiva.

El carisma y sencillez de Legarreta cautivó a "El Tigre" Azcárraga, quien le hizo saber que era una buena conductora.

“Había muchas actrices pero pocas presentadoras como tú”, fueron las palabras del dueño de Televisa para Legarreta. Posteriormente formó parte del noticiero Hoy Mismo y años más tarde, la empresa anunció el lanzamiento de Hoy, siendo ella la única que ha estado de manera no consecutiva en los 22 años que lleva el programa al aire.

La conductora pensó en abandonar su sueño

Antes de ser una estrella de la televisión mexicana, la conductora recibió varios no por respuesta.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, la también actriz fue rechazada en varias ocasiones por la televisora. Mientras esto ocurría, ella aprendía más sobre el mundo del espectáculo en el Centro de Capacitación Artística de Televisa.

Cabe destacar que dichas anécdotas fueron recordadas por ella misma en una pasada emisión del programa Hoy: “El que me cerraran las puertas, el que me dijeran ‘no’ en ciertas audiciones, castings y de más… Llegué a dudar si debía seguir o no, pues la verdad es que todo es aprendizaje”.

¿Cuántos años tiene Andrea Legarreta?

La conductora celebró 50 años de vida rodeado del cariño de sus compañeros del programa, de su familia y de los halagos del público.

Andrea Legarreta tiene 50 años. La conductora originaria de la Ciudad de México nació un 12 de julio de 1971. Algunos datos básicos de su vida son que está casada con el cantante Erik Rubín, quien es el padre de sus dos hijas: Mía y Nina Rubín. Además de la conducción, también ha sido actriz, siendo su pasado en 'Vivan Los Niños' uno de los más recordado.

Fotografías: Redes Sociales