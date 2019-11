Andrea Legarreta se convierte en la "MILF" más sexy de internet

Andrea Legarreta es una de las conductoras más sensuales que tiene todo México, de hecho, algunos fanáticos la catalogan como una de las “maduritas” más sensuales de todo el país, ya que a sus más de 48 años aún sigue conservando una figura súper sexy que vuelve locos a los fanáticos.

Y es que a través de twitter los usuarios se han encargado de nombrar a Andrea Legarreta como toda una “MILF”, y por si no sabes que significa esta abreviatura es una categoría de videos “nopor” que se declaran como “Mom I like to Fuck”.

Y es que a través de su cuenta de Instagram Andrea Legarreta publica fotografías luciendo súper sensual, tal es el caso de la que ha subido recientemente en donde muestra sus piernas posando en lo que parece ser un automóvil abandonado convertido en una casita, dicha fotografía a cautivado a sus fans, quienes se manifestaron con sus “me gusta”.

Andrea Legarreta se convierte en la "MILF" más sexy de internet

“Al final, lo único que nos llevamos son los recuerdos... ��♥️ #ColeccionaRecuerdosNoCosas ���� Les mando amor hermosuras “, publicó Andrea Legarreta en su Instagram.

Incluso se pueden leer algunos comentarios llamando “milf” a Andrea Legarreta, directamente y sin pudor en sus diferentes redes sociales, no solo en Instagram.

“Andrea Legarreta siempre será mi crush, acá de las milf.”, “Wey Andrea Legarreta es la mejor MILF siempre”, “Andrea Legarreta es la ultimate mexican milf”, son algunas de los comentarios que se leen en las redes sociales.

Andrea Legarreta se convierte en la "MILF" más sexy de internet

Vale la pena resaltar que este “Título” se lo ha ganado pues no solo es una mujer súper sensual para su edad, sino que, además se ha encargado de presumir que es una excelente mamá, teniendo dos hijas muy crecidas adolescentes, a quienes hemos podido observar desde que son unas niñas.

Andrea Legarreta se convierte en la "MILF" más sexy de internet

Te puede interesar: Andrea Legarreta enseña tremendo piernón en minifalda

Andrea Legarreta cuenta con más de 3 millones de seguidores en Instagram, y son muy pocos los que le faltan para llegar a los 4 millones.

Andrea Legarreta se convierte en la "MILF" más sexy de internet

Únete a nosotros en Instagram