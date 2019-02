Andrea Legarreta rompió en llanto al recordar una momento triste en su vida

La conductora Andrea Legarreta en la sección de "A corazón abierto", compartió un momento de su vida muy triste y difícil durante su matrimonio con Erik Rubín.

La presentadora mencionó que luego de haberse casado con el cantante de la agrupación Timbiriche, ambos decidieron tener un bebé y luego de un tiempo llegó la buena noticia sobre el primer embarazo de Andrea Legarreta.

La familia de Andrea Legarreta al enterarse del embarazo de la conductora, estuvieron muy felices con la sorpresa, sin embargo después de un viaje, la presentadora tuvo que ir con la doctora y ella le dio una triste noticia.

"Estaba mi doctora y empieza ya sabes moviéndolo, moviéndolo, me movía y dice 'no, no está el corazón o sea no se ve y le digo y será que está más chico y dice no, no se logró'...que para ellos es como el producto, para mí no es ningún producto era mí bebé, me dice la doctora Andrea necesito hacerte un legrado".