Andrea Legarreta reveló cómo surgió el pleito con Anette Cuburu

Durante una entrevista del programa “La Casa de Mara”, Andrea Legarreta decidió hablar sobre el pleito con Anette Cuburu, pues la esposa de Erik Rubín decidió romper el silencio y dar su versión, luego de las declaraciones de la presentadora de TV Azteca.

Y es que, en su momento, la conductora de Televisa se mantuvo en silencio, pero accedió a contestar la pregunta que le hizo Mara Patricia Castañeda sobre lo sucedido, por lo que confirmó que la relación con su ex compañera está completamente rota.

Anteriormente te compartimos en La Verdad Noticias que Legarreta confesó lo que siente por Galilea Montijo, pues a pesar de las especulaciones de una cierta rivalidad, comentó que tienen una buena amistad y que han compartido momentos buenos y malos.

Andrea Legarreta habló del pleito con Anette Cuburu

La presentadora comentó a Castañeda que le sorprendió que Cuburu se refirió a ella cuando comentó lo que vivió durante su paso por el matutino de Televisa, pues todo surgió porque Anette insinuó en las redes sociales que Legarreta inventó un rumor sobre ella.

La presentadora de “Hoy” comentó que le sorprendió que alguien compartió las declaraciones que hizo, así como unas imágenes, pues alguien le preguntó si tenían una amistad y Cuburu dijo: “No, ella sabrá por qué”. Comentó la famosa.

Legarreta buscó a su ex compañera para aclarar la situación, pues había una relación de respeto aunque no eran amigas, pues le mandó un mensaje y le cuestionó a Anette sobre un mensaje: “Te lo pregunto porque a veces están inventando cosas y yo supongo que si tuvieras algo que decirme pues me lo dirías”.

Legarreta confesó que le sorprendió la respuesta de Cuburu y expresó que está enojada con la persona incorrecta, pues comentó que le confesaron varias cosas de ella: “Aunque yo me pelee contigo, jamás lo voy a utilizar para hacerte daño, y más si no me afecta o me beneficia”.

¿Cuál fue el pleito de Anette Cuburu y Legarreta?

Legarreta y Cuburu protagonizaron un escándalo

El pasado mes de mayo, la conductora confesó a Mara Patricia Castañeda que dos mujeres habían inventado un rumor de que tenía un romance con alguien del programa, por lo que Anette Cuburu desmintió el romance con Raúl Araiza, aseguró que ellas no querían que estuviera en “Hoy”.

Cuburu comentó que aquel rumor afectó su vida laboral y personal, pues estaba casada con Alejandro Benítez, ejecutivo de Televisa. Recordamos que en el 2019, una de las historias de Instagram de Cuburu dejó en claro que si había un pleito con la conductora Andrea Legarreta.

