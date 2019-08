Andrea Legarreta revela si le puso el cuerno a Erick Rubín

Hace un par de días el nombre de Alfredo Adame salió a relucir nuevamente, al revelar públicamente que la conductora estelar del matutino Hoy, Andrea Legarreta, le había sido infiel a su esposo Erick Rubín.

Los rumores sobre esta presunta infidelidad llevan meses rondando las publicaciones de las revistas más famosas del país, causando gran polémica dentro de la farándula mexicana, y aunque Legarreta se ha encargado de desmentirlos en toda ocasión, la gente continua hablando del tema.

Las esperanzas de que el tema fuera cosa del pasado murieron estrepitosamente justo después de las controversiales declaraciones que sacó a la luz el actor Alfredo Adame, quien se encargó de confirmar la noticia.

Andrea Legarreta revela si le puso el cuerno a Erick Rubín

Fue tanto el descaro de Adame, que inclusive dio a conocer el apodo con el que los ejecutivos de Televisa nombraron a Erick Rubín:

“El Unicornio”.

Tras el escándalo, al fin Andrea Legarreta se pronunció al respecto dando un breve mensaje en el programa Hoy, en el que hizo hincapié en que ya es momento de poner un alto a la violencia de género y sobre todo a personas como Alfredo Adame que se dedican a difamar con la finalidad de generar un clima violento.

Andrea Legarreta revela si le puso el cuerno a Erick Rubín

EL MENSAJE DE ANDREA LEGARRETA

"Quedarme callada no va conmigo. Evidentemente tengo que hablar por mí y con ustedes que son mis cómplices día con día sobre estas ofensas y calumnias que afectan a mi familia directamente.Voy a proceder por el derecho que me corresponde, por mi integridad como mujer y por un grito por aquellas mujeres que publican una foto y terminan llamándolas piruj4 y terminan quitándose la vida. He pedido al grupo de Hoy que nos orienten a personas que viven con personas como este señor, por lo que trataremos temas como violencia de género y misoginia, porque la violencia va más allá de la violencia física y este señor (Alfredo Adame) ha lastimado a muchas mujeres empezando por la madre de sus hijos”.

Asimismo, comentó que no permitirá que esto pase desapercibido pues quiere un mundo de hombres y mujeres libres de prejuicios. Para finalizar, aseguró que nadie le ha regalado nada en Televisa:

"Nadie me ha regalado absolutamente nada, todo lo he conseguido por trabajo y no como da a entender el señor Adame”.

Andrea Legarreta revela si le puso el cuerno a Erick Rubín

QUIZÁ TE INTERESE: Andrea Legarreta ENLOQUECE en Instagram luciendo sus piernas

Dale clic en la estrella de google news y síguenos