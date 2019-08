Andrea Legarreta revela que se DESVISTE en un minuto ¡Qué atrevida!

Uno de los programas que han entretenido al público mexicano es el matutino "Hoy" y durante la emisión, algunos momentos inesperados suceden detrás de cámaras y es que en su canal de YouTube comparten algunas revelaciones de los famosos conductores.

En la emisión pasada del programa "Hoy" Andrea Legarreta fue captada por el comunicador Chano Jurado y él pudo percatarse que, durante la transmisión de un segmento del programa, la conductora estaba escondida en la cocina.

Legarreta al ser descubierta comenzó a reírse y le comentó a Chano que estaba escondida por la mención que iba a hacer después de que terminaran sus compañeros, pero la presentadora hizo una revelación que causó mucho asombro.

"Es que estaban al aire y yo no me podía ver porque sigue la mención de aquí... Pero viste que me cambie rapidísimo. Aprendes a vestirte y desvestirte en minutos nene".