Andrea Legarreta revela los secretos de Irina Baeva tras aparecer en ‘Hoy’

No cabe duda que en los últimos días el tema que ha dado de qué hablar es el de la ruptura de Irina Baeva y Gabriel Soto, por lo que la visita de la actriz rusa a los foros de hoy es algo que los reporteros de espectáculos no podían dejar pasar.

Y es que la famosa actriz de telenovelas visitó el foro del Programa Hoy, durante la celebración de su 25 aniversario, por lo que muchos esperaban los comentarios de la famosa.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, Irina ha sido tendencia por no entregar el anillo de compromiso que le dio Gabriel Soto , por lo que en su visita al matutino de Televisa los conductores no pudieron evitar no preguntarle sobre su relación son Soto.

Tras haber estado en el matutino y hablar sobre su relación con Soto, los reporteros de espectáculos no pudieron evitar seguir con el chisme, por lo que enseguida corrieron hacia Andrea Legarreta con el fin de preguntarle sobre si la actriz rusa le había revelado algún otro secreto que al público no.

En su encuentro con los medios, la conductora del programa hoy confesó que le preguntó a Irina si se sentía cómoda hablando sobre Soto,, pero resulta que la actriz le contestó que no tenía ningún problema, que incluso seguía usando el anillo y hasta dijo que se irían de viaje juntos.

“Estuve platicando con ella de eso (su relación con Gabriel Soto), trae su anillo, al parecer se van a ir el fin de semana juntos de viaje. Le pregunté ‘¿estás bien, podemos hablar del tema?’, Paul le preguntó. Más bien dice que es más los rumores que lo que ellos viven en su día a día”, dijo.

Asimismo, Andrea aseguró que Irina se ve bien y tranquila, por lo que piensa que si no fuera cierto que está bien con Soto no se vería así.

Por lo que parece indicar que por más que le pregunten la rusa no expresará nada sobre su ruptura con Gabriel, aún cuando ya se ha mostrado que las hijas de Soto conviven con Sara Corrales.

¿Por qué terminaron Gabriel Soto e Irina Baeva?

Gabriel Soto e Irina Baeva habrían terminado por una supuesta infidelidad

Aunque se han dicho muchas cosas, según el columnista de El Heraldo, Alex Kaffie, todo se habría debido a una infidelidad que fue descubierta infraganti, y aunque nunca dijo de quién de los dos fue, a partir de entonces se ha corrido el rumor de que la pareja habría terminado su relación.

Asimismo, se cree que la cancelación de la boda por tiempo indefinido fue algo que afectó a la pareja, por lo que tras esta ruptura Gabriel Soto habría buscado consuelo en su coprotagonista de Mi Camino es Amarte Sara Corrales.

