Andrea Legarreta responde a críticas sobre fotos en POCA ROPA

Cansada de los malos comentarios que hacen sobre ella y su forma de vestir; Andrea Legarreta respondió a toda clase de críticas, los usuarios afirman que ya es una señora y debería tener pudor en cuanto a como se viste, que utiliza o si puede aún ponerse trajes de baño o micro shorts.

Una de las polémicas conductoras del espectáculo, fue atacada en redes sociales y es que no es la primera vez que intentan desquitarse con alguien de esa manera; debido a su forma de vestir o a cualquier detalle que encuentren en la persona.

“Pues de vez en cuando subo a mis redes una fotito coqueta pero nada fuera de lugar creo yo”; reveló la conductora.

Andrea Legarreta responde a críticas sobre fotos en POCA ROPA

“Eso es lo que a mi me gusta. A mi de pronto me dicen: ‘Ay porque usas minifalda a tu edad’, y ¿por qué no? Yo creo que mientras estemos vivos tenemos que hacer lo que queramos y lo que nos guste si no le estamos haciendo daño a nadie ¿por qué no?”

El simple hecho de tener dos hijas, tener la profesión de ser ícono reconocido a nivel internacional y ser esposa de Erik Rubín, son razones suficientes para que sea el centro de ataques, ya que los internautas piensan que no es un buen ejemplo en ninguno de los aspectos.

Andrea Legarreta responde a críticas sobre fotos en POCA ROPA

La polémica comenzó a desatarse cuando subió una fotografía a Instagram, en la cuál luce un ajustado traje de baño de tan solo dos piezas en color café; lo que resaltó su tez blanca y las curvas que aún conserva después de su embarazo y a la edad de 48 años. La fotografía fue con motivo del Día del Orgasmo Femenino y esto fue lo que agregó.

“¡AMO que se celebren días de distintos temas! ¡Y AMO que hoy sea el 'Día internacional del orgasmo femenino'! Porque es un asunto que va más allá un tema sexual, es un asunto que tiene que ver con lo que merecemos. Tiene que ver con poder decir ¡SI quiero o NO me gusta! Tiene que ver con la LIBERTAD de sentirnos amadas y ¡disfrutar! Es acerca de la libertad de sentirnos mujeres hermosas y vivas y bellas”.

“Sí... Estoy en traje de baño... No... No me importa la edad que tengo... Sí... Voy a VIVIR intensamente hasta el último día de mi vida... No... No me importa el qué dirán”.

Sigue leyendo: Andrea Legarreta con SENSUAL foto revela que es buena en la cama ¡Qué atrevida!

Cabe destacar que la sensual conductora posee un cuerpo bastante atractivo y los outfits que lleva día con día son personalizados por un diseñador que siempre tiene lo mejor para ella.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos