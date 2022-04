Andrea Legarreta renunció al programa Hoy por culpa de un productor

La conductora Andrea Legarreta reveló que renunció al programa Hoy por culpa de un productor, pues aseguró que no se sentía cómoda con él, con su forma de trabajar y con la forma en la que trataba al personal.

En más de una ocasión Legarreta ha dicho que está muy feliz de formar parte del matutino, pero confesó que las cosas no siempre han sido fáciles, indicó que a lo largo de todos estos años ha tenido que adaptarse principalmente a la forma de trabajar de los productores.

Ahora en una entrevista retomada por el programa “Con Permiso” Legarreta confesó que llegó a renunciar por un productor y que en otro momento estuvo a punto de abandonar el programa porque le ofrecieron el protagónico en una telenovela.

Lleva más de 20 años en el programa Hoy

Es importante recordar que Andrea se ha convertido en una de las caras del programa, la conductora lleva casi 22 años frente al matutino, convirtiéndose así en una de las personas que más tiempo llevan en la emisión.

En una plática con Pepillo Origel y Martha Figueroa, Legarreta narró su complicado camino en la T.V. e indicó que enfrentó momentos complicados en el programa, los cuales la llevaron a renunciar.

“Sí he querido salirme por situaciones que han ocurrido que no he disfrutado. Incluso en algunas ocasiones llegué a renunciar” señaló.

La conductora indicó que años atrás renunció por culpa del productor Roberto Romagnoli, quien se encargó del programa entre 2008 y 2009.

“Por ejemplo no me gustaba la forma de producir de alguna persona... de Romagnoli. No me gustaba ni el trato hacia su gente, varias cosas y bueno pues, dije: ‘el programa no tendría porque cambiar por mí, soy un elemento más’”. Recordó que estuvo dos años fuera del programa, pero después de este tiempo regresó y ya lleva más de 20 años en él.

¿Qué estudios tiene Andrea Legarreta?

La actriz inició su carrera artística desde temprana edad

La actriz y conductora Andrea Legarreta, empezó con su vida artística desde temprana edad, partir de los 2 años, empezó a aparecer como actriz infantil en comerciales de televisión y, posteriormente, a los 8 años, ingresó en el Centro de Capacitación Artística, de Televisa, para estudiar canto, baile y actuación. Actualmente ella es una de las conductoras más destacadas del programa Hoy.

