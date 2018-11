Andrea Legarreta reacciona ante piropo de Lupillo Rivera

La famosa conductora, recientemente recibió un mensaje en sus redes sociales por parte del cantante, elogiando su belleza, lo cual despertó la controversia, pues tan solo días antes, habría hecho lo mismo con la actriz Geraldine Bazán.

Este jueves, durante la presentación de la familia Rivera en el programa Hoy, el tema resurgió y, justamente al iniciar la entrevista, Juan Rivera reveló que detrás de cámaras Andrea se puso "colorada" con los galanteos de su hermano.

Inmediatamente Lupillo agregó: “Yo no dije nada, no dijimos nada”, pero Juan replicó: “Dijo que vio una foto en las redes, no venía hablando de la fundación, (sino) de sus piernas y no sé qué...”, momento en que el llamado “Toro del Corrido” declaró: “La verdad, sí está muy hermosa Andrea hoy”. Por su parte, Andrea dijo con una sonrisa nerviosa: “Gracias Lupillo y además que se lo digas a una señora de mi edad se agradece mucho”.