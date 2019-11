Andrea Legarreta presumió en Instagram sus “Arreglitos” en el rostro

Andrea Legarreta es una de las conductoras más populares de todo México, y es que pareciera que el tiempo no corre en la famosa, pues a sus 48 años luce con una piel y una figura como toda una joven de 30, aunque Andrea Legarreta come sanamente, y hace ejercicio, tanta belleza no podía ser “real”, pues la conductora del programa Hoy confesó que se hace “apapachos” estéticos.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta enseño a su doctor de cabecera, con quien cada determinado tiempo se realiza unos procesos para mantener su piel joven, al cual llamó AAPE, y el cual no requiere procesos quirúrgicos o inyecciones.

“Días de apapacho!! Hoy tocó visitar a mi adorado Doc @drjuancarlosarellano en su Clínica @clvbeautyc para mi dosis de #AAPE”, dijo la conductora.

Aseguró que va con dicho doctor para reducir arrugas, manchas, eliminar poros y dar luminosidad a su piel.

“Ayuda a eliminar arrugas finas, manchas, poros, a dar luminosidad y más... ¡Es una chulada de tratamiento!! Y además tiene infinidad de tratamientos para apapacharte y “alborotarte” la belleza”, agregó.

Andrea Legarreta mostró a través de sus historias el proceso de la realización de su tratamiento, el cual, aunque no lleva inyecciones, si se aplica con jeringas. Tal parece que Andrea Legarreta está contentísima con dicho tratamiento, pues no ha dejado de presumirlo en sus redes, y en dichas historias llama a su doctor como “su pastor”, pues al parecer no puede estar sin él.

Los fanáticos de Andrea Legarreta aseguraron que dichos “apapachos” le quedan muy bien, y fueron de la aprobación de sus fans.

Andrea Legarreta cuenta con más de 3.8 millones de seguidores en Instagram, quienes se deleitan con las candentes fotos de la conductora, pues su cuidado en la piel le da mucha confianza para lucir radiante.

