Andrea Legarreta presume un pronunciado escote

Andrea Legarreta es una de las famosas conductoras del programa matutino de Televisa “Hoy”, que se ha caracterizado por su carisma y su facilidad de palabra al momento de transmitir frente a las cámaras, por lo que es considerada por muchos como una de las mujeres más preparadas de la televisión mexicana.

Asimismo en La Verdad Noticias te informamos que también es catalogada como una de las conductoras más guapas, gracias a los diferentes outfits con los que aparece en las distintas transmisiones del programa antes mencionado, así como en los eventos a los que es invitada.

No obstante en esta ocasión se dejó ver con un vestido que dejó a más de uno con la boca abierta, no sólo por el color de la tela de dicha prenda si no también por la manera en la que la conductora Andrea legarreta lo portó, motivo por el cual obtuvo muchas reacciones de sus miles de seguidores.

El vestido de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta con su vestido amarillo

En su cuenta oficial de instagram la guapa conductora compartió una fotografía en la que aparece presumiendo un vestido corto color amarillo, mismo que dejaba a la vista su pronunciado escote sin dejar de lado sus piernas bastante trabajadas, por lo cual obtuvo más de 5 mil “Me gusta” casi de forma inmediata.

Además fanáticos de la también actriz Andrea Legarreta no dudaron en dejarle uno que otro piropo y comentario, en el que dejaban ver su total admiración por la talentosa conductora.

¿Cómo inició su carrera Andrea Legarreta?

Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Andrea Legarreta comenzó su carrera desde pequeña realizando participaciones en diversos programas tales como “Nosotros los Gómez” y “Papá soltero”, sin embargo encontró en la conducción su gran pasión por lo que estuvo al frente de uno que otro programa.

Es por eso que hablar de un personaje tan conocido como Andrea Legarreta nos traslada al programa “Hoy”, que actualmente conduce en compañía de Galilea Montijo, Raúl Araiza y Andrea Escalona por mencionar algunos.

