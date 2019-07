Andrea Legarreta presume el “DURAZNITO” al estilo Yanet García ¿Lo tiene mejor? (FOTO)

En estas vacaciones muchos famosos se han dedicado a presumir en sus cuentas de Instagram, lo bien que se la estan pasando en los distintos lugares hasta donde han viajado.

Es por esa situación que la conductora de Hoy, Andrea Legarreta no se quedó atrás y ha estado dando señas de donde ha estado pasando estos días de vacaciones y la forma en que los disfrutan.

Andrea Legarreta quien es una de las mexicanas más seguidas del espectáculo en esta ocasión ha incendiado el Instagram al subir una imagen que ha alborotado las emociones de sus seguidores.

La imagen ha llamado tanto la atención pues publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la presume de la vista desde un barco y su figura en un atrevido atuendo.

En la imagen aparece en una pose que a muchos les recuerda las imágenes de su compañera Yanet García, quien también colabora en el programa Hoy de Televisa, pues Legarreta presume de su “duraznito” en un atrevido bikini negro que deja expuestos sus agradables encantos.

Andrea Legarreta sale con los ojos cerrados y los brazos abiertos mientras voltea hacía el mar, y acompañó su publicación con un mensaje que dice: ‘‘Hacer lo que amo! Amar lo que hago! Ser lo que amo! Amar lo que soy! #HappyMe #AgradecidaYFeliz’’.

SUS 48 AÑOS DE VIDA

Andrea Legarreta recientemente estuvo de manteles largos, pues el 12 de julio cumplió 48 años, hecho que celebró con una emotiva reflexión en su cuenta oficial de Instagram, donde también compartió una fotografía de cuando era un bebé.

La conductora se dijo agradecida mediante un mensaje; además expresó que se sentía feliz y plena por todo lo que ha pasado, aunque acepta que su vida no ha sido miel sobre hojuelas, porque ha tenido difíciles crisis:

“Mientras más años tengo, mejor me sabe la vida y me siento tan joven. Siento que me faltan más instantes y más recuerdos para guardar en el disco duro de mi alma. Me siento plena y feliz. Claro que mi vida no ha sido rosa, pero los momentos bellos opacan el dolor (…) Ahora me siento tan viva, tan joven, con tanto por hacer, tantos sueños por cumplir y por ver a mis amores cumplir los suyos!! 48 es sólo un número”.

