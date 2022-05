Andrea Legarreta pide a participante de “Las Estrellas bailan en Hoy” que se bañe

Andrea Legarreta le pide a Yulianna Peniche que se bañe.

Durante la reciente emisión de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, la conductora Andrea Legarreta le pidió a Yulianna Peniche que se bañe, esto después de que la actriz confesó que “no le había dado tiempo”.

Recordemos que la actriz había tenido su primera participación en el programa durante la segunda temporada, sin embargo fue muy breve y ahora compite en compañía de Alfredo Tame.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que esta no es la única polémica que se vivió en su reciente emisión, pues el cantante Raymix fue despedido de Las Estrellas Bailan en Hoy, por asuntos de trabajo.

Las Estrellas bailan en Hoy 2022

Yulianna Peniche y Alfredo Tame participan en "Las Estrellas Bailan en Hoy".

La actriz Yulianna Peniche y Alfredo Tame se presentaron este lunes 23 de mayo en “Las Estrellas Bailan en Hoy” y antes de su baile, sorprendió un comentario que la famosa hizo detrás de escena.

Y es que en los ensayos, la actriz Yulianna Peniche confesó que no se había bañado, ya que se le había hecho tarde y prefirió llegar a tiempo a su llamado.

“No, no me bañe. No me dio tiempo o me bañaba o llegaba temprano a mi ensayo ¿qué prefieren puntualidad o limpieza?”.

De igual forma, la famosa le preguntó a Alfredo Tame si olía feo, a lo que éste dijo que “no”, afirmando que fue porque estaba usando perfume.

Andrea Legarreta hace polémico comentario en “Las Estrellas Bailan en Hoy”

El comentario de Yulianna Peniche no pasó desapercibido para la conductora Andrea Legarreta y en pleno programa en vivo le pidió que se fuera a bañar.

“Yulianna de mi corazón, báñate por el amor de Dios” dijo la también jueza, causando la vergüenza de la actriz.

De igual forma, entre risas Andrea Legarreta dijo que siempre se debe optar por bañarse y ante la pena que mostró Yulianna Peniche, de "Las Estrellas bailan en Hoy", la conductora aseguró que se trataba de una broma, pues sabía que no olía feo.

