Andrea Legarreta odia convivir con sus fans

El periodista Alex Kaffie, escribe una columna en el periódico ‘Heraldo de México’, y en esta ocasión sacó a la luz íntima información sobre la conductora del programa de espectáculos “HOY”, Andrea Legarreta.

El también conductor de televisión, asegura que Legarreta se negó rotundamente a participar en la sección ‘El Camioncito de ‘Hoy’, el cual consiste en recorrer varias calles populares de la Ciudad de México y convivir con los fieles seguidores del programa.

Alex Kaffie se le fue a la yugular a Andrea Legarreta

Resulta que Alex Kaffie, ‘El villano del espectáculo’, soltó toda la sopa acerca de la esposa de Erik Rubín, pues declaró que la señora repudia a sus fans, debido a que se niega a darse “baños de pueblo”, pues el salir del foro implica tomarse fotos con gente que no desea, exponerse al sol, e incluso ensuciarse con el polvo de las calles.

Las declaración de Alex Kaffie

"La señora no quiere darse baños de pueblo ni rozarse con el pópulo. No quiere salir al exterior (entiéndase fuera del foro) para no despeinarse o ensuciarse con la polvareda de las calles que no tienen asfalto. Ella prefiere estar en el foro, sentadita en su cómodo sillón promocionando su gimnasio para gente rica, iluminada con potentes luces que ocultan sus imperfecciones", señaló el periodista en su columna para El Heraldo.

No le gusta que la toquen los fans