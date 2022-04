Andrea Legarreta no soportó más lo ocurrido con Debanhi y lanzó una advertencia. Foto: www.mientrastantoenmexico.mx

Andrea Legarreta es una de las conductoras de televisión más queridas de todo México, y ahora, ante el caso de Debanhi Escobar no pudo contener lo que la hace sentir y ¡rompió el silencio!

En La Verdad Noticias te revelamos que Debanhi Escobar es la joven que desapareció sin dejar rastro en Nuevo León, y tras semanas de investigación e irregularidades con las autoridades, poco a poco se va a dando a conocer que fue lo que realmente le pasó.

Anteriormente te contamos cuando narró su complicado camino en la TV; sin embargo, ahora te diremos qué dijo sobre lo que le pasó a Escobar.

Fue durante el Programa Hoy que la conductora rompió el silencio y mandó un contundente mensaje a todas las familias mexicanas respecto a lo que le ocurrió a la joven desaparecida en Nuevo León, esto luego de que en una sección del matutino se transmitieran los videos más recientes sobre su caso.

La primera reacción de la conductora fue estar muy conmovida por todo lo que dijeron las amigas de la joven y el taxista que la intentó llevar a su casa, y después, declaró:

“La importancia de estar cerca como familia, de verdad asegurarle ahí voy a estar para ti, no importa te si saliste de casa y no me pediste permiso.”