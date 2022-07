Andrea Legarreta niega haber tratado mal a Fernando del Solar en "Hoy"

"No me queda el saco": Andrea Legarreta responde a críticas en redes

Tras la lamentable muerte de Fernando del Solar, en redes sociales recordaron su corta y escandalosa salida del "Programa Hoy", emisión donde mucho se dijo.

El carismático conductor se sumó al programa cuando Magda Rodríguez recién tomaba la estafeta, decisión que al principio no le parecía en lo absoluto a Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Por ende los internautas criticaron a "Hoy" por el homenaje a Fer, pues para muchos su verdadera casa fue en TV Azteca con "Venga la Alegría", por ello en La Verdad Noticias te lo contamos todo.

Luego de la lamentable pérdida que sacudió al mundo del espectáculo, en redes recordaron el breve paso del conductor por el matutino "Hoy", y se desataron rumores sobre que Galilea Montijo y Andrea Legarreta lo habían tratado mal.

Tras los constantes señalamientos, el comunicador Eden Dorantes retomó las declaraciones de Legarreta, quien aseguró "ese saco no le queda".

“He visto algunos comentarios como de: ‘Es que ustedes no lo trataban bien’. Yo, hablando por mí, por lo que yo viví con él, te puedo decir que a mí no me quedó ese saco, a mí o me quedó en absoluto. Tengo la certeza del trato que yo le di, de lo que compartimos”.

Y continuó:

“Él no está para que le pregunten específicamente por mí, por el trato que yo le di. Lo que sí, hay muchos compañeros que sí pueden hablar, que han entrado al programa y a pesar de muchas cosas, de mucha tierra que quieran tirar, ellos pueden hablar por ellos, como nuevos del programa, cuál es el trato que yo les he dado”.

Como era de esperarse los internautas no dieron crédito a las declaraciones de Andrea, pues en más de una ocasión han surgido temas con ex compañeros.

¿De qué murió Fernando del Solar?

La mañana del pasado 30 de junio se dio a conocer por medio de redes la muerte del conductor, quien según su viuda, Ana Ferros, habría sufrido una fuerte neumonía.

Es bien sabido que el conductor llevaba años enfrentando el cáncer, enfermedad que lo habría mantenido alejado del medio por su proceso de sanación.

A Fernando del Solar le sobreviven sus hijos Luciano y Paolo, quienes concibió con la presentadora Ingrid Coronado, la cual pidió respeto en memoria del conductor.

