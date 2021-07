Andrea Legarreta narra su complicado camino en la T.V.

Andrea Legarreta recientemente cumplió más de 20 años como conducta del programa “Hoy”, por lo que decidió hablar del difícil camino que tuvo que atravesar para alcanzar la fama en la televisión mexicana.

Hay que destacar que Legarreta es una de las conductoras más conocidas dentro de los medios de espectáculos por su larga carrera en Televisa, pero confiesa que el éxito no lo obtuvo tan fácilmente, ya que tuvo que enfrentarse a varios obstáculos durante el proceso.

Es por eso que debido a que se convirtió en jueza en la sección de Los Chiquillos de Hoy, la nostalgia la invadió y la conductora se llenó de sus recuerdos personales por verse reflejada entre los nuevos talentos de los participantes.

Los recuerdos de la conductora de Hoy

Legarreta recordó sus inicias desde pequeña: “De lo que se me hace más hermoso sobre la Tierra son los niños. Y a la vez me encanta verlos luchar, me reflejo un poco en ellos, soy una mujer que desde niña estuve pues en el medio y luchando por tener un lugar en este medio”.

“Recibí muchos ‘no’, me cerraron muchas puertas”.

La famosa conductora de Televisa recalcó la importancia de hablarles con cariño a los menores y apoyarlos por considerarlos como “nuevos en la vida”.

Por si fuera poco reconoció que su familia la acompañó durante todo el camino para posicionarse como conductora de programa de espectáculos: “He recibido el apoyo de mis padres, que eso es muy importante”

“Cuando descubrimos que nuestros hijos se apasionan por algo, o que aman algo en la vida y que además son buenos para eso o que pueden llegar ser muy talentosos en algo, pues yo creo que los tenemos que apoyar”, comentó la conductora.

¿Qué estudios tiene Andrea Legarreta?

Andrea Legarreta en su juventud

La bella conductora de televisión, a partir de los 2 años empezó a aparecer como actriz infantil en comerciales de televisión y, posteriormente, a los 8 años, ingresó en el Centro de Capacitación Artística, de Televisa, para estudiar canto, baile y actuación.

Cabe destacar que la guapa Andrea Legarreta ha participado antes de consolidarse como una de las conductoras más cotizadas de la televisión mexicana, como actriz de algunas telenovelas de Televisa y hasta como cantante de un grupo musical.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy