Andrea Legarreta narra acto de violencia que sufrió en la Ciudad de México

Como muchos ciudadanos, la conductora Andrea Legarreta fue víctima de un acto de violencia mientras conducía su automóvil en la Ciudad de México, mismo que narró durante el programa "Hoy".

En una reciente emisión del matutino, la esposa de Erik Rubín denunció -durante una mesa en la que se discutía con expertos el que problema social de la violencia contra las mujeres- que mientras conducía un hombre la agredió verbalmente.

“Justo hace unos días me pasó algo parecido. Unos coches chocaron, los autos del carril de baja se pasaron al de en medio uno por uno, entonces yo siento que es mi turno y cuando voy a pasar un tipo en una van enorme, más o menos un señor de 60 años, me avienta la camioneta y como yo estaba casi adentro, me pasé. Me empezó a tocar el claxon, a partir de ahí se pasó frente a mi coche, frenó la camioneta, me hacía unas señas que no puedo repetir, ni las puedo imitar porque de verdad eran tremendas (...) Llegó un momento en el qué dije '¿qué pasa?', no hice nada, ni soy agresiva”, explicó la también actriz.