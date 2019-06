Andrea Legarreta manda contundente mensaje en sus redes sociales

La famosa conductora del programa Hoy de Televisa y compañera de la famosa Yanet García, compartió en sus redes sociales una frase del autor Emmanuel Zavala, pero sus fans se notaron algo confundidos, pues no entendieron el mensaje de la también actriz.

"No sé tú, pero a mí ella me parece el tipo de mujer que sonríe y le roba lo mágico a los pinches pueblitos".

El contundente mensaje fue bien recibido por sus fans pues le mandaron mensajes de apoyo, aunque algunos se mostraron confundidos, estos fueron algunos de los comentarios que la mujer recibió en el post de instagram.

Publicación INSTAGRAM Andrea Legarreta

Janemonzo: Andrea eres una mujer para mí ejemplo de luchar y salir adelante con una familia formidable desde Colombia.

It1151: No entiendo tu comentario, Andy te amo.

Hector.luna.188: Bato amargado ..porque no los gustan los pueblitos

Saulalejandrohernandezazua10: Wuau belleza hermosa, que belleza, tu bonita tienes una sonrisa preciosa, una risa que me súper encanta y una magia maravillosa, te amo, te amo, te amo Andy la mujer más hermosa del planeta.

Andrea Legarreta en HOY, Televisa

Mensajes de amor y luz

El mensaje simplemente hacía ver que la belleza de la sonrisa de las mujeres puede opacar la inmensa belleza de algún pueblo mágico en México, sin embargo no todos sus seguidores entendieron el punto.

Andrea Legarreta goza de mandar mensajes de amor y luz a sus fans en instagram el día de ayer también compartió una imágen con mucha buena vibra, la cual también fue bien recibida por sus seguidores.

Mensajes de amor de Andrea Legarreta

"Hazte un favor, no vivas para otros. Aprovecha tu vida, haciendo lo que amas y siendo tu misma, tal cual eres, No intentes cambiar para ser aceptada ni fingir para ser amada. No malgastes tu tiempo intentando encajar para hacer felices a los demás. Hazte feliz tu. Disfruta tu tiempo, tus gustos, tus particularidades, tus sueños, tus deseos. Esta es tu vida. Cada quien tiene la suya, vívela por ti y para ti"

"Hazte feliz tu", dijo la conductora.

La reflexión conmovió a sus seguidores, quienes le agradecieron por el mensaje de amor y le mandaron dulces comentarios.