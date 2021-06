Andrea Legarreta luce fabulosa en diminuto vestido a sus casi 50 años

Andrea Legarreta es considerada por muchos como una de las mujeres más guapas de la televisión mexicana en la actualidad y para prueba de ello tenemos una reciente fotografía que compartió ella misma en su cuenta de Instagram, en la cual demuestra que a sus casi 50 años de edad luce fabulosa y con un cuerpazo que despierta envidias.

En la fotografía podemos ver a la carismática conductora del programa hoy lucir un entallado vestido de encaje negro que remarca en gran medida su diminuta cintura. Este espectacular atuendo fue combinado con unos zapatos de tacón en color nude y lo complementó dejando su cabello suelto en ondas.

Con un vestido de encaje negro, la conductora de Hoy demostró que luce fabulosa a sus 49 años de edad.

La imagen compartida en su cuenta de Instagram no pasó desapercibida, pues hasta el momento ya supera los 364 mil likes, además de recibir cientos de piropos por parte de sus admiradores. Esta postal llegó acompañada con una emotiva frase donde afirma que la disciplina ha sido el puente entre sus metas y sus logros.

Andrea Legarreta luce sus piernas en Instagram

Las torneadas piernas de la conductora son halagadas por sus millones de seguidores.

Otro detalle que llama la atención de esta sensual fotografía son las torneadas piernas que la conductora presumió sin pena alguna ante el lente de la cámara y que se han convertido en su mayor atractivo físico. Cabe destacar que esta no es la primera vez que una de sus postales paraliza todo Instagram.

No cabe duda que la esposa de Erik Rubín ha demostrado que la sensualidad no tiene nada que ver con la edad, mensaje que sin duda alguna inspira a sus seguidoras. Recordemos que el próximo 12 de julio cumplirá 50 años, algo difícil de creer, pues no se puede negar que luce como toda una treintañera.

¿Cuál es el Instagram de Andrea Legarreta?

Más de 5.2 millones de personas siguen a la esposa de Erick Rubín en Instagram.

Encontrar a la conductora en Instagram es algo muy sencillo, pues solo deberás escribir @andrealegarreta en el buscador de dicha red social. De inmediato encontrarás su perfil verificado, el cual cuenta con una pequeña biografía donde habla de su profesión y de la hermosa familia que ha formado al lado de Erik Rubín.

De acuerdo a registros de la plataforma, mismos que La Verdad Noticias trae para ti, Andrea Legarreta tiene más de 5.2 millones de seguidores en dicha red social y ha realizado más de 9 mil publicaciones, las cuales incluyen fotos junto a su familia, con sus compañeros del trabajo y de ella misma presumiendo su belleza.

Fotografías: Redes Sociales