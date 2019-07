Andrea Legarreta luce MINI BOXER en falda desgarrada y la destrozan en redes (FOTOS)

La destacada conductora de espectáculos Andrea Legarreta, ha dejado a muchos con la boca abierta luego de aparecer en una imagen en su cuenta de Instagram con un look bastante atrevido.

Resulta que Andrea Legarreta subió una foto en su cuenta de Instagram donde lució una falda de mezclilla asimétrica, que dividió la opinión de sus fans, pues su 'look' era diferente, debido a que la falta estaba desgarrada hasta muy arriba, provocando evidentemente que se le viera su prenda íntima.

Aunque la guapa actriz de cine recibió muchas felicitaciones por parte de varios internautas, no faltaron aquellos que la criticaron por usar tan atrevida falda en donde dejaba ver su mini bóxer negro y sus encantadoras piernas.

Entre los comentarios negativos que le dedicaron se encontraban estos: “Ese look no te queda", “¿Y pagan por esa falda? Es lo más feo que he visto.”, “¿Te atacó un pero?”, “Ese look no te queda", entre muchos más comentarios desagradables.

Ante todas las críticas, la publicación de Andrea Legarreta no pasó desapercibida, ya que ha alcanzado más de 46 mil reacciones en Instagram y muchos comentarios positivos.

TE PUEDE INTERESAR: Andrea Legarreta ENLOQUECE en Instagram luciendo sus piernas

Hay que recordar que Andrea Legarreta hace unos días compartió una rutina de belleza que la ayuda a verse más joven, ésta es nada menos que el microblading, que es una poco conocida técnica semipermanente que colorea las cejas pelo a pelo, para corregir la forma y hacer un efecto de relleno.

La sensual conductora del programa Hoy, confesó además que esta técnica le ayuda a lucir más joven, ante ello mencionó que cuando mira las fotos de su pasado y ve su ceja delgada, se da cuenta de que lucía mayor y que ahora que se somete al microblading su apariencia es la de una mujer más joven.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos