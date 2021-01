Andrea Legarreta le pide disculpas a Nath Campos por dudar de sus palabras

El día de hoy, Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa realizaron desatinados comentarios sobre el abuso sexual que la youtuber Nath Campos sufrió a manos del influencer RIX, esto durante la última emisión del programa matutino ‘Hoy’ de Televisa.

La primera en hablar sobre el tema fue Martha Figueroa, quien juzgó a Nath Campos por quedar en estado de ebriedad y exponerse a dicho abuso; por su parte, Andrea Legarreta cuestionó el hecho de que ella y RIX siguieran siendo amigos después de la agresión; y por último, Arath de la Torre señaló que la youtuber tardó demasiado tiempo en denunciar.

Dichas declaraciones causaron la ira de los cibernautas, quienes de manera inmediata lanzaron duras críticas en su contra por no mostrar empatía y sororidad por la lamentable situación que atraviesa Nath Campos en estos momentos, e incluso hubo quienes aseguraron que los conductores de ‘Hoy’ estaban justificando al agresor.

Andrea Legarreta se disculpa con Nath Campos

Ante las duras críticas que recibió en redes sociales, Andrea Legarreta utilizó su cuenta de Instagram para ofrecer una disculpa a Nath Campos y a todos aquellos que se sintieron ofendidos por su palabras, pues ella aseguró que su intención no era invalidar su denuncia.

“No era mi intención en ningún momento poner en duda su declaración… Yo no estuve presente, me parece que es una situación terrible y me parece que no debes estar presente para el creer o no creer, simplemente si ella lo está declarando y la manera en la que lo está declarando, lo único que yo tengo que hacer como mujer es apoyar”, explicó la conductora.

Arath de la Torre se disculpa ¿Y Martha Figueroa?

De igual modo, Arath de la Torre compartió un video en Instagram donde explica su comentario y pidió al público no tergiversar sus palabras, pues él no estaba de acuerdo con el abuso sexual que Nath Campos había sufrido a manos de RIX. Por su parte, Martha Figueroa no se ha pronunciado al respecto, pero ella es la que más críticas ha recibido.

