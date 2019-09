Andrea Legarreta ¿harta de ser mamá?

A sus 48 años de edad, la presentadora Andrea Legarreta se ha convertido en una de las mujeres más influyentes y reconocidas de la pantalla chica, pues tantos años trabajando como figura pública la han hecho convertirse en una de las celebridades más reconocidas para la sociedad mexicana.

En sus redes sociales, la conductora del matutino Hoy, muestra cómo es su estilo de vida dentro y fuera del trabajo, enseñando como se dedica a cuidar su salud pasando unas horas del día para sus rutinas de ejercicios en el gimnasio, pues al ser una de las preferidas de Televisa y tener tanto éxito con el público, le gusta cuidar su cuerpo y mantenerse saludable.

También es verdad que desde que Andrea Legarreta comenzó su incursión como conductora de programas de televisión, la empresa de San Ángel moldeó una imagen de ella, al punto de convertirla en un referente de según ellos sería ‘la mujer perfecta’.

Y es que no hablamos fuera de la realidad; durante muchos años la imagen de la presentadora fue impecable, libre de escándalos, admirada por su dedicación al trabajo y envidiada por lo que mostraba como un matrimonio ejemplar.

Esto se vino a reforzar con el nacimiento de sus hijas, pues ahora el combo incluía a la mujer luchona que hace de todo y que además le sobra suficiente tiempo para dedicarlo a sus hijas.

Este personaje se ha convertido en la mejor fuente de dinero de Andrea Legarreta, pues diferentes marcas han aprovechado esta imagen para promocionar sus productos. Y no me malentiendan, no quiere decir que la conductora no tiene todas estas cualidades, sin embargo, sigue siendo tan humana como cualquiera de nosotros.

¿HARTA DE SER MAMÁ?

La última publicación en las redes sociales de Andrea Legarreta causó bastante intriga, pues a cómo te comentaba, siempre ha mostrado su entera dedicación a su familia.

No obstante, dicha publicación incluye una leyenda escrita por ella misma, la cual dice:

“¿Si un día me harto de ser ama de casa, que pasa?”

Por fortuna, adjudicamos este comentario a modo de contexto para dar entrada a la película ‘Mamá se fue de Viaje’, misma que estelariza junto a su hija Nina Rubín. El filme se acaba de estrenar en el cine, por lo cual si tienes libre este fin de semana puedes aprovechar para verla.



