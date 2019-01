Andrea Legarreta hace fuerte confesión: "Si tuviera el mando de Hoy, muchos no estarían aquí" (VIDEO)

Andrea Legarreta es sin duda una de las conductoras más famosas de México, pues se ha colocado como una de las preferidas de algunos por su participación en el programa “Hoy” aunque también ha despertado sospechas por su conducta, pues incluso se rumoró que tenía una relación con un directivo de Televisa y por eso tenía preferencias.

Ahora la famosa conductora hace una fuerte declaración acerca de su posición en el programa.

¿Que hizo Andrea Legarreta?

Tras la controversia en la que se vio envuelta por sus supuestas influencias en Televisa gracias a su relación con un directivo de la empresa, cosa que después desmintió, ahora da su opinión sobre qué haría si realmente tuviera las influencias y el poder que dicen que tiene en el programa hoy.

“Si yo estuviera al mando de 'hoy'... muchos no estarían”

Fue la contundente respuesta que Andrea Legarreta dio ante los cuestionamientos en su contra acerca de sus influencias en el programa, pues a pesar de que una gran cantidad de conductores han pasado por el show, ella es una figura que ha permanecido en su puesto a través de los años.

La respuesta la dio cuando fue entrevistada por la presentación de su nueva película titulada "Mamá se va de viaje", en la cual los reporteros aprovecharon para descubrir su postura frente a tantos escándalos y rumores referente al programa, el cual se dice que ella controla junto a Galilea Montijo.

Durante la entrevista dijo que: "Si fuera así, créeme que muchos no estarían y muchos no se hubieran ido nunca” dejando en claro que no está muy feliz con la alineación actual del programa matutino, en el cual también están conductores como Raúl Araiza y Mauricio Mancera.

