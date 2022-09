Andrea Legarreta festeja un emotivo día con este miembro de su familia

Una de las conductoras que más tiempo lleva trabajando en “Hoy” es la querida Andrea Legarreta emocionó a sus seguidores de su cuenta personal de Instagram al compartir un emotivo mensaje a una persona a quien quiere mucho.

A pesar de las altas y bajas que ha tenido la conductora durante su larga trayectoria en el famoso programa matutino de Televisa, algo que caracteriza a la conductora es su gran afecto que demuestra a sus seres queridos y que conmueve a sus admiradores.

Así lo demostró en está ocasión a través de una publicación en la que le mandó un hermoso mensaje a una de sus primas a quien considera casi como una hermana. Se trata de María Valentina Martínez Olguín que hoy cumple años.

Esta es la tierna felicitación de Andrea Legarreta a su prima

Ella es la prima de Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta decidió compartir un bello vídeo como una felicitación de cumpleaños para su querida prima María Valentina. Acompañó una serie de recuerdos que han compartido con una bella canción de Betty Who llamada “I Love You Always Forever”.

Asimismo, le dedicó un emotivo mensaje en la publicación que se ganó una reacción de sus mismos compañeros conductores de “Hoy”.

“Lo que yo te amo. Lo orgullosa que estoy de ti. Estoy agradecida de tenerte como hermana de vida por siempre y para siempre. Deseo todo lo bello de la vida para ti mi preciosa Vale. Mereces amor, sonrisas, apapachos, alegrías, salud plena, momentos inolvidables, plenitud, paz, sueños cumplidos y todas las bendiciones de la vida. Celebro cada segundo de tu vida y atesoro tu compañía, amor y apoyo siempre. Te amo” afirmó Andrea.

¿Qué doblajes ha hecho Andrea Legarreta?

Andrea Legarreta da voz a Lucy.

Por si no sabías este detalle sobre el trabajo como conductora de la famosa Andrea Legarreta, aunque recientemente volvió a pasar un oso en "Hoy", ella ha realizado varios doblajes en películas animadas. Una de las más famosas, es Lucy de Mi villano Favorito 2 y 3.

