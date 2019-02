Andrea Legarreta estrena soltería ¿se separó de Erik Rubín? (VIDEO)

La pareja conformada por la conductora Andrea Legarreta y el cantante Erik Rubín, es una de las favoritas en el mundo de la farándula, y es que desde su casamiento, las estrellas han sido el centro de la atención.

Sin embargo, la pareja de Andrea Legarreta se encuentra atravesando por una etapa muy difícil, por lo que la presentadora abrió su corazón durante el matutino de Televisa y confesó que su matrimonio no es perfecto incluso, detalló que han pasado por momento complicados.

“Hemos tenido momentos duros porque somos fáciles para convivir, pero sí ha habido ausencia. A veces te acostumbras a la soledad y no es que me sienta sola porque sé que él siempre está y llama", declaró Andrea Legarreta.

La conductora confesó que incluso han llegado a pensar en tomarse un tiempo, alejarse para valorarse como pareja.

“En momentos hemos estado en una disyuntiva incluso, de qué vamos a hacer, vamos a terapia o seguimos, no seguimos. ¿Qué queremos? Son casi 19 años juntos, es toda una vida, hemos vivido momentos muy duros. Entonces en el momento en que analizas, bueno regresando porque no intentamos, nos separamos un rato y vemos qué onda, si nos extrañamos mucho, si podemos y no hemos podido”, confesó Andrea Legarreta.