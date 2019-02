Andrea Legarreta está de luto; muere una persona cercana a la conductora

Andrea Legarreta es sin duda, una de las conductoras más sensuales y queridas por el público mexicano, y es que la presentadora se ganó el cariño del público tras su incorporación al programa ‘Hoy’ de Televisa.

Y es que la presentadora se mantiene muy de cerca a sus miles de admiradores a través de sus redes sociales, con quienes comparte sus mejores momentos, sin embargo, en esta ocasión Andrea Legarreta dejó consternados a sus seguidores al dar una triste noticia.

¿Qué pasó con Andrea Legarreta?

A través de su cuenta personal de Instagram la conductora de Televisa compartió una fotografía con la cual reveló la lamentable noticia sobre la muerte de uno de su más grandes amigos y confidentes, Xavier Saduño.

Con un breve texto de despedida, Andrea Legarreta expresó su dolor y la enorme tristeza que la evadía, por lo que señaló:



“Hoy mi corazón está triste... Anoche se fue de este plano un amigo entrañable... Un amigo al que conocí cuando me invitó a un casting y a partir de ese momento surgió una amistad BELLA, cercana y dulce... Pude decírtelo en vida mi Xavi... No me cansaré de agradecer TODO lo que me enseñaste en tu batalla diaria, con tu amor a la vida y tu actitud ejemplar”, escribió la presentadora del matutino.