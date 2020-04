Andrea Legarreta es acribillada con críticas por hablar del Coronavirus

Andrea Legarreta trató de hacer un llamado solidario a todos sus espectadores en el programa Hoy para que sean considerados, y se mantengan en casa ante esta situación del Covid-19, pero le salió el tiro por la culata, y empezó a recibir fuertes críticas, que incluso atentan contra su persona.

La conductora de Televisa hizo un llamamiento para que tomen las medidas preventivas, y dio su ejemplo personal de mantenerse en sus domicilios, pero los internautas le dijeron que no entiende la magnitud del asunto, y que hay personas que no pueden mantenerse en casa, por que tienen que ir a trabajar.

La famosa fue acribillada con comentarios referentes a su intelecto, pues nunca dejan de recordarle aquella vez que dijo que la economía en el extranjero no importaba en el país, y que no importa si sube el dólar, porque no estábamos en Estados Unidos.

Por ello, los espectadores del programa Hoy le dijeron que deje de intentar dar consejos cuando ella vive en una situación muy privilegiada, e incluso le invitaron a que, si tan preocupada está, donde su sueldo a quienes más lo necesitan.

Mira el video de Andrea Legarreta

“Para ti es fácil por qué estás en un programa y te pagan por hacer y decir babosadas pero la gente que vive al día y amanece sin dinero sino sale a trabajar la palabra paciencia no existe en su vida nomás habla por ti", “Es tiempo que si sube el dólar no hay problema porque estamos en casa y no nos afecta” fueron algunos comentarios que recibió la esposa de Erik Rubín.

Por el momento Andrea Legarreta no ha hecho ningún comentario al respecto, ni ha respondido a las acusaciones de sus fans, y por el contrario, sigue pidiendo a la gente que se quede en casa a través de sus diferentes redes sociales.