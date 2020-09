Andrea Legarreta es HOSPITALIZADA tras complicación por COVID-19

Andrea Legarreta es HOSPITALIZADA de emergencia

Andrea Legarreta reveló que está hospitalizada debido a una neumonía, esto ocurre días después de haber dado a conocer que dio positivo a COVID-19. A través de sus redes sociales, la conductora compartió un video desde su cuarto del hospital para dar detalles a sus seguidores de su actual estado de salud tras contagiarse del nuevo coronavirus.

Andrea Legarreta mencionó que se sometió a un estudio, el cual indica que presenta un cuadro de neumonía, razón por la que fue hospitalizada. Detalló que se encuentra bien y que ya le están suministrando los medicamentos necesarios para tratarse; sin embargo, tendrá que permanecer unos días en la clínica.

"Acudí al hospital a que me hicieran una tomografía y resultó que tengo neumonía. El doctor solamente por darme seguimiento y por estarme monitoreando me aconsejó que me quedara un par de días en el hospital", mencionó la conductora de 49 años de edad.

Andrea Legarreta aseguró que se encuentra estable

Asimismo, la conductora del programa ‘Hoy’ mencionó que no está grave de salud ni delicada, pero que deberá permanecer en el hospital por precaución. Además, comentó que trata de mantener una actitud positiva.

Andrea Legarreta compartió con sus seguidores como es el proceso que siguen los médicos ante casos de COVID-19.

"Al hablar mucho me llego a sofocar un poquito o si me río, que ya saben soy muy risueña, también me da un poquito de tos o subiendo escaleras, esto fue a partir de hace dos días; estos signos son generalmente de neumonía", detalló Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta agradece al personal médico por su lucha contra el COVID-19.

La también actriz dijo que ya le están suministrando los medicamentos necesarios para tratar la neumonía y que no ha sido necesario que recurra a los tanques de oxígeno.

"Están viendo cómo se desarrolla esta neumonía y lo que no quieren es que sea algo de riesgo. Me están dando los medicamentos vía intravenosa, no tengo oxígeno, como pueden ver. Me siento bien, estoy bien", agregó Andrea Legarreta.

Fotografías: Instagram