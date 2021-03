Andrea Legarreta envía fuerte mensaje con motivo del 8M

Andrea Legarreta es una de las conductoras más importantes que hay a nivel nacional, y cuenta con millones de seguidores a través de sus redes sociales.

Es por ello que la famosa no puede ignorar la gran responsabilidad social que tiene, y aprovecha su voz para apoyar a ciertas causas, y el 8M no iba a ser la excepción, pues la conductora del Programa Hoy tiene 2 hijas adolescentes Mía y Nina, las cuales quiere proteger de todo mal.

Es por ello que a través de su cuenta de Instagram compartió una imagen en donde aparece con un paliacate rojo al estilo “Pin-up” con la icónica frase We Can Do It, mientras con su brazo hace la señal de “Fuerza”.

“Mujeres, por favor jamás duden de su valor! Somos nosotras quienes debemos enaltecer y recordarnos unas a otras que SÍ PODEMOS! ¡Jamás olviden que merecen ser felices! Que se vale decir NO!”

Esta es la imagen que compartió Andrea Legarreta

Andrea Legarreta no está en contra de los hombres

La famosa utilizó la publicación también para aclarar que no es una guerra en contra del género másculino, sino que por el contrario, hay hombres que buscan lo mismo que los colectivos, igualdad y respeto.

“Y debemos tener claro que NO es una guerra en contra del género masculino, porque siempre han existido hombres maravillosos que se han sumado a la lucha por nuestros derechos”

Recientemente la presentadora del programa Hoy ha estado en el ojo del Huracán, después de que su esposo Erik Rubin realizará ciertos comentarios que fueron tachados de “Machistas” y “Misóginos” tras hablar con orgullo de sus múltiples parejas sexuales, sin que ellas autorizaron que él compartiera tal información.

Ante estas declaraciones, la conductora, quien por cierto mide 1.60 metros apoyó a su esposo, asegurando que no dijo nada malo, por ello, la famosa ha sido tachada de “hipócrita”, eso sin contar que hace unos días también se llevó duras críticas después de sus comentarios al caso de Nath Campos.

