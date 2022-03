Andrea Legarreta enseñó de más por culpa de sexy fotografía en Instagram

La conductora robó miles de suspiros al modelar coqueto vestido en Instagram.

Andrea Legarreta robó miles de suspiros entre los caballeros gracias a una nueva fotografía que sus fieles fanáticos compartieron en Instagram, en la cual presume la belleza y elegancia que la caracteriza a través de un vestido rojo que modeló desde el set del programa Hoy.

En la fotografía vemos a la estrella de Televisa lucir su figura en un coqueto vestido rojo, el cual combinó a la perfección con unos zapatos de tacón negro y su melena rubia. Sin embargo, el detalle que llamó la atención de los caballeros es que la pose que adoptó frente al lente de la cámara estuvo a punto de provocar que enseñará de más.

La conductora de Hoy enseñó de más en nueva foto para Instagram.

“Con solo verte ya me haces los días feliz, hermosura”, “Te ves sensual, provoca caerte a besos”, “Eres un bombón”, “Mi reina, sufro porque no soy Erik”, “Que belleza de mujer”, “Que hermosa foto, no deja nada a la imaginación” y “Hermosura de mujer, de pies a cabeza” son algunos de los piropos que recibió la esposa de Erik Rubín en Instagram.

No es una esposa celosa

Una vez más, la conductora dejó en claro que no tiene problema con que su marido conviva con su ex.

Todo parece indicar que Erik Rubín ya está más que acostumbrado a que su esposa reciba cientos de piropos en redes sociales, aunque ella tampoco se queda atrás. En más de una ocasión ella ha demostrado que no es una mujer celosa e incluso hace poco causó revuelo al decir que le da permiso a su marido para que se reúna con Alejandra Guzmán.

Recordemos que dichas declaraciones surgen luego de que la rockera diera a conocer que estaría fascinada de compartir escenario con el cantante en el Perrísimas Tour, la gira de conciertos por Estados Unidos que protagonizará al lado de Paulina Rubio. Tristemente, este encuentro no podrá llevarse a cabo debido a incompatibilidad de agenda entre los artistas.

¿Cuántos años tiene Andrea Legarreta?

Hoy en día es una de las celebridades más queridas de la televisión mexicana.

Andrea Legarreta nació el 12 de julio de 1971 en la CDMX, por lo que ahora tiene 50 años de edad. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, la conductora es una de las celebridades más queridas por el público televidente gracias al carisma y sencillez que derrocha en Hoy, programa del cual forma desde hace 22 años.

