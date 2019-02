Andrea Legarreta enseña su retaguardia con sensuales y ajustados leggings (FOTO)

La carismática Andrea Legarreta, es una de las conductoras favoritas del público mexicano, ya que desde su incorporación al programa ´Hoy’ de Televisa ha enamorado a los televidentes con su talento y belleza.

Y es que, Andrea Legarreta mantiene comunicación muy de cerca con sus fieles seguidores de redes sociales, a quienes consiente con frecuencia con las atrevidas fotografías que comparte, convirtiéndose en una de las artistas en Instagram.

En esta ocasión la guapa presentadora cautivó la pupila de sus miles de seguidores, al compartir en su cuenta personal una atrevida fotografía en que luce su escultural figura y grandes atributos con una sensual prenda.

En la instantánea, se puede ver a Andrea Legarreta presumir su retaguardia y trabajada figura con unos ajustados leggings de colores, los cuales resaltaron los encantos de la conductora de Televisa.

La presentadora acompañó la atrevida publicación de la siguiente frase: “Hoy toco entrenar en @commandostudio #LosJuegosDelHambreQue comodidad y que lindura estos leggings para entrenar!! Los adoro”, escribió Andrea Legarreta.

No es la primera vez que Andrea Legarreta consiente a sus seguidores con atrevidas fotografía en las que presume sus escultural figura, por lo que sus fanáticos no se cansan de admirar la belleza de la conductora, al mismo tiempo que no dejan de halagarla.

Hermosa. La más hermosa. Siempre.

Estas divinaaa impresionante

Belleza pura