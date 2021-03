Andrea Legarreta disfruta del calor posando en Bikini

Estamos a tan solo unos días de que llegue la primavera, y con ella la llegada de más altas temperaturas, por lo que muchas y muchos famosas y famosos aprovechan para dejar atrás su ropa de invierno y mostrarnos sus atuendos para el calor, entre ellas Andrea Legarreta.

La esposa de Erik Rubin siempre tiene la costumbre de deleitar la pupila de sus fans, pues a sus casi 50 años tiene un cuerpazo digno de envidia.

Por ello a través de su cuenta oficial de Instagram la conductora del programa hoy compartió una foto en la que aparece con un hermoso bikini color azul, el cual tiene unos acabados aterciopelados.

La foto rápidamente se llenó de comentarios por parte de sus seguidores y de sus amigos en el mundo del espectáculo, quienes no dejaron de decirle lo hermosa que es.

“Tierra “trágame y escupeme” aquí de nuevo!! Ya!! Aquí recordando a mi amado #Acapulco con un collar ESPECTACULAR de @kokolet.mx”, publicó.

La imagen de Andrea Legarreta

Andrea Legarreta presumió su bikini en Instagram

Por cierto, hace unos días la famosa fue acusada de ser una aliada del machismo, después de que su esposo Erik Rubín revelara en una entrevista con el Escorpión Dorado cuales fueron sus parejas sexuales antes de Legarreta.

Al cantante lo tachan de machista, y al respecto la presentadora del Programa Hoy dijo que no había hecho nada malo, y que no había dicho nada que no se supiera previamente, y que esa era una plática entre amigos.

La realidad es que ese tema ha quedado en el pasado, sin embargo, algunos colectivos aún le reclaman a la conductora y actriz, quien además, después de sus comentarios hacia el caso de Nath Campos, también se ganó fama de ser machista.

La realidad es que Andrea Legarreta parece estar en uno de los mejores momentos de su vida pese a las críticas, pues tiene una familia estable, un trabajo estable, y mucha gente que la quiere.

¿Te gustó el bikini de Andrea Legarreta?, dinos tu opinión en los comentarios.

