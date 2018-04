Andrea Legarreta recordó lo que enfrentó respecto a su comentario de: “el dólar no afecta la economía de los mexicanos”.

La conductora mexicana, Andrea Legarreta, sigue dando de qué hablar, ya que fue invitada al programa "La Saga” de la periodista Adela Micha, donde hizo fuertes declaraciones sobre muchos temas como el polémico caso del dólar, a lo que Andrea Legarreta dice que no tiene un solo pelo de [email protected]%

La también periodista, Adela Micha, hizo que la esposa de Erick Rubín, recordará el polémico caso del dólar y su error, que aún no lo olvidan, ya que en ese momento de la vida le llovió una ola de críticas y memes que hasta el momento la mantienen en el foco público.

Cabe recordar que Andrea Legarreta, de 46 años de edad, recordó lo que enfrentó respecto a su comentario de: “el dólar no afecta la economía de los mexicanos”.

Y por si fuera poco, Micha no desperdició el momento para hacer hablar a la Legarreta sobre el resurgimiento de la polémica entre ella, Galilea Montijo y Atala Sarmiento.

Andrea Legarreta dice que no tiene un solo pelo de [email protected]%

Tras sacar el tema sobre el caso del dólar y el error que cometió Andrea, la conductora del matutino alzó la voz y explotó en la entrevista pues aseguró que ella nunca dijo la frase tal cual se le atribuyó la gente.

“Yo nunca dije que no afecta a los mexicanos. Hay economistas que dijeron que lo que dijimos era correcto”.

También para continuar con su defensa, Legarreta comentó que incluso aunque hubiera dicho la frase que la marcó en redes, no era justo que recibiera amenazas a través de redes sociales.

“Eso no amerita que me digan que van a matar a mis hijas, que las van a violar frente a mí. Lloré casi un mes en las noches, pues tenía que aparentar frente a mis hijas que todo estaba bien... Eso no le da derecho a nadie de desearle la muerte a unas niñas. Con el tiempo fui entendiendo que la gente da lo que tiene para dar”

Muy conmovida por lo sucedido, Andrea Legarreta siguió explicando la situación que vivió a raíz de ese comentario que la encasillo como alguien que no sabe, pues muchos usuarios en internet fueron y siguen siendo muy crueles en sus comentarios hacia ella, ya que de [email protected]% no la bajaron.

“Te quieren hacer fama de pendeja. No, no tengo un pelo de pendeja. Claro que me equivoco y puedo cometer errores, pero no tengo un pelo, uno, de pendeja”, dijo en entrevista.