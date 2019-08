Andrea Legarreta demandó a famosa revista y aplastó a Alfredo Adame

Últimamente se ha generado polémica con los casos de las supuestas infidelidades y todos los falsos testimonios que se han hecho en contra de diversos famosos, con la finalidad de atacarlos y desportricar contra ellos de la peor manera.

“¿Con quién se estará acostando?, ¿quién se la estará dando? De esta manera nos hacen menos y ponen en duda nuestra capacidad. Yo he trabajado en Televisa desde que tengo ocho años, tengo 48 y he dejado pasar muchas calumnias para no darles juego, pero esto no es un juego, ya basta”...

Uno de los más sonados en la semana fue el de Andrea Legarreta a quien le adjuntaron un romance con el primo del directos de Televisa, empresa para la que ha colaborado durante 40 años. Sin embargo, con el apoyo de sus seguidores, familia e incluso colegas del medio, se ha defendido de todo aquello que se le culpa; es por ello que también se atrevió a decir que Adame era un misógeno.

"¿Por qué un ser tan despreciable, misógino y mitómano puede pasar por la vida, no sólo mía, sino por la vida de muchísimas otras personas?".

Una de las maneras en como logró safarse del problema, fue demandando a una famosa revista; que difundió audios de la presentadora del Programa Hoy. Los audios son de Alfredo Adame y en ellos, se le culpa de la salida del conductor y también actor; además en ellos éste expresó que su compañera le había sido infiel al que fuera su esposo, Erick Rubín.

“Ya tengo demandada a la revista, sé que esto es hacer el caldo gordo, pero bueno, así se irán sumando cosas, no podemos detenernos (…) Que sea un largo proceso no nos va a quitar el derecho a pedir que esto pare, están haciendo algo ilegal”.

“Si yo tuviera ese poder, algunas personas jamás hubieran estado y otros jamás se hubieran ido y no por asuntos personales, sino por el tipo de elementos que son y su profesionalismo, eso también es una difamación y no lo voy a permitir” ... "Yo no he corrido a nadie”, aseveró.

La conductora negó que tuviera algo que ver en el despido de Alfredo Adame, así como en el tema de infidelidad; sin embargo la guapa presentadora contó con el apoyo de su esposo; quien dedicó un par de palabras para consolar esta etapa de dolor por la que está pasando.

Te amo! No estás sola... Destacó en una publicación de Instagram.

