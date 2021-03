Andrea Legarreta defiende a Erik Rubín después de que lo llamaran machista

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, Erik Rubin tuvo una entrevista con El Escorpión Dorado, misma en la que habló de sus romances durante su juventud y su paso por Timbiriche.

El cantante expuso que tuvo “sus queveres” con varias famosas, incluyendo por supuesto a Paulina Rubio y a Alejandra Guzman, quienes de hecho, escribieron canciones sobre la pelea romántica y el trío amoroso con el actual esposo de Andrea Legarreta.

Sin embargo, algo que llamó la atención fue que el cantante confesó que tuvo una noche de pasión con Salma Hayek, lo que causó un poco de indignación en redes sociales, pues el famoso no tenía porqué andar divulgando todo lo que hizo con sus parejas íntimas.

¿Qué dijo Andrea Legarreta al respecto?

Su actual esposa, y conductora del Programa Hoy lo defendió asegurando que no era algo que ella no supiera, y que por el contrario, ellos dos siempre han sido muy sinceros el uno con el otro sobre su pasado.

“No dijo absolutamente nada malo, ni dijo nada que perjudique a nadie ni nada”

Ante las críticas que ha recibido el cantante, la conductora lo defendió asegurando que no se deben condenar las palabras del famoso, pues no se dijo nada que no se supiera antes, y que se trataba de una plática de amigos.

“No se pongan como investigadores privados como sí ¿qué?… si vieran la entrevista, verán el tono en que lo platicó y era una plática de amigos, de cuates, echando desmadre, no me vengan con eso chicos”

Por ahora Salma Hayek no se ha manifestado al respecto de los comentarios de Erik Rubin.

¿Crees que Erik Rubin se expresó de una manera misógina sobre sus ex parejas?, ¿Crees que Andrea Legarreta hace bien en defender a su marido?, dinos tu opinión en los comentarios.

