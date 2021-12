¿Andrea Legarreta defendió a YosStop tras su salida de la cárcel?

Andrea Legarreta dió su opinión sobre la reciente liberación de la youtuber Yoseline Hoffman “YosStop”, quien salió de la cárcel Santa Martha Acatitla después de estar encerrada durante cinco meses. La conductora considera que la influencer no es una mala persona.

Durante el matutino de Televisa que se emitió la mañana de este jueves, Andrea opinó que YosStop no es “una chica mala” y que, por el contrario, lo que le sucedió fue producto de la imprudencia y de la mala interpretación de lo que expresó en el video “Patética generación”, en donde revictimizó a Ainara Suárez, quien fue abusada cuando era menor de edad.

Como informamos en La Verdad Noticias, tras salir de la cárcel, YosStop declaró en sus redes sociales y ante algunos medios de comunicación su agradecimiento a todas las personas que la apoyaron mientras estuvo tras las rejas.

Andrea Legarreta considera que la youtuber cometió un error

Legarreta habló sobre lo que hizo la youtuber/Foto: Milenio

Para la conductora, lo que hizo la youtuber fue un grave error que pudo cometer cualquier otra persona: “YosStop, sin duda no creo que sea una chica mala, ni que su intención haya sido esa, simplemente son errores”, expresó.

“De pronto uno dice o hace cosas que tienen consecuencias graves y, de verdad que ojalá ese aprendizaje sea para todos, para ella”, declaró Andrea Legarreta en el programa Hoy.

Yoseline Hoffman estuvo encarcelada tras ser acusada del delito de pornografía infantil; la decisión de su salida fue determinada por un juez, y se dio en el marco reparatorio de ambas partes, luego de que el delito se reclasificó de pornografía infantil al de discriminación.

Se le dió una segunda oportunidad a YosStop

La víctima decidió darle una segunda oportunidad a la famosa pero con ciertas condiciones/Foto: Expansión

Ainara, quien fue la víctima de abuso sexual por parte de un grupo de cinco jóvenes, afirmó que no le otorgará el perdón a sus agresores, pero sí decidió darle una segunda oportunidad a la famosa:

“A ninguno le aceptaré una disculpa porque lo que me hicieron no se puede perdonar, en el caso de Yoseline, después de pensarlo mucho y de platicarlo, decidí darle una segunda oportunidad, que no volviera a hablar de mí, de mi familia ni de mi caso y con una orden de restricción para no contactar ni acercarse ni a mí ni a mi familia”, reveló la víctima.

“La única excepción a esta última condición es la disculpa pública que debe hacer y si hace manifestaciones sobre su experiencia personal en la cárcel, aclarar que lo que vivió fue consecuencia de sus actos”, mencionó la joven de 19 años. Los comentarios de Andrea Legarreta sobre el caso de YosStop generaron cierta controversia entre el público.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!