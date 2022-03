Andrea Legarreta da permiso a su marido para que se reúna con Alejandra Guzmán

La conductora de Hoy no tiene problema con que su esposo se reúna con su ex novia en el escenario.

Hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Alejandra Guzmán causaba controversia en las redes sociales por revelar que había contemplado a Erik Rubín como artista invitado del Perrísimas Tour, la gira de conciertos por Estados Unidos que protagonizará a partir de este 15 de abril junto a Paulina Rubio.

Dicha revelación fue dada a conocer a través de una conferencia de prensa y uno de los detalles que más llamó la atención fue que pidió permiso a Andrea Legarreta para poder lograr este reencuentro, pues recordemos que ambos cantantes tuvieron un controversial romance en el pasado, en el cual también se vio involucrada “La Chica Dorada”.

La hija de Silvia Pinal estaría encantada de compartir escenario con Erik Rubín en el Perrísimas Tour.

“Yo sí le dije: ‘Oye, Erik, ven’. Estaría genial que aparezca. No sé si su mujer lo deje, ahí está el problema, pero la verdad es que yo adoro a Andrea y quiero mucho a Erik. Yo lo he respetado y lo admiro como artista”, declaró la rockera, quien hace poco celebró en grande su cumpleaños número 54.

Andrea Legarreta dice que no tienen que pedirle pemiso

Ante dichas declaraciones, la madre de Mía y Nina Rubín declaró en la reciente emisión del programa Hoy que no es necesario pedirle permiso para que su marido acepte participar en su show: “Me da mucha risa que digan que sí le daría permiso. No me tiene que pedir permiso de nada, de verdad no. Lo he dicho una y mil veces, en verdad”.

Sin embargo, la conductora reveló que su participación no será posible debido a que su marido tiene una apretada agenda de trabajo, pero que le hubiera fascinado verlos compartir el escenario: “No ajustaron, gracias a Dios él tiene muchísima chamba, no ajustaron porque son muchas fechas”.

¿Por qué hombre se pelearon Paulina Rubio y Alejandra Guzmán

De este triángulo amoroso surgieron los temas 'Hey Güera' y 'Ese Hombre Es Mío'.

La pelea entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán se remonta a la década de los 90's cuando ambas decidieron iniciar una relación amorosa con Erik Rubín. De este triángulo amoroso surgieron dos canciones: ‘Hey Güera’ y ‘Ese Hombre Es Mío’, mismas que fueron un rotundo éxito debido a que retrataba la incómoda situación que los tres vivían en aquel entonces.

Fotografías: Redes Sociales