Andrea Legarreta cree que Will Smith opacó su momento en los Oscar tras bofetada

"Will Smith se equivocó": Andrea Legarreta

Andrea Legarreta dio su opinión sobre lo ocurrido en la pasada entrega de los Premios Oscar, cuando el actor Will Smith protagonizó el polémico momento de la noche.

La conductora de "Hoy" cree que Will opacó su triunfo en los Oscar 2022 al pegarle a Chris Rock, pues todo el logro quedó en segundo plano.

Incluso en redes sociales los memes sobre la bofetada acabaron por eclipsar a todos los ganadores, pues era lo único de lo que se hablara este día.

La conductora experta del "dólar", opinó este día en el 'Programa Hoy" sobre el escándalo que protagonizó Will Smith al abofetear en vivo a Chris Rock.

“Nada justifica la violencia de ninguno de los dos lados, quizás no se si él no sabía que ella tiene alopecia, que es un tema que seguramente le genera tristeza, dolor o angustia. Yo por ejemplo no lo sabía, no tienes por qué saberlo”

Sin embargo recalcó que Chris Rock solo buscaba hacer una broma para que saliera raspada Demi Moore, pero que ello le molestó mucho a Smith.

“A lo mejor él pensaba que era un nuevo look, y a lo mejor estaba haciendo la broma de ‘G.I. Jane’ porque al final sale raspada Demi Moore”

Tomando todo ello de por medio, la conductora recalcó que Will Smith arruinó su noche en los premios Oscar 2022 al pegarle a Chris Rock.

“Si te vas a levantar no ameritaba darle un trancazo. A lo mejor exigirle una disculpa para mi mujer por esto. Creo que se opacó”

Will Smith pide disculpas por bofetada a Chris Rock

Sobre el caso de Will, en las últimas horas su nombre continúa siendo tendencia en las redes, impulsando al actor a pedir disculpas en comunicado.

"Mi comportamiento en los Premios de la Academia fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente"

Las disculpas de Will Smith fueron bien aceptadas por la audiencia, quienes siempre apoyaron al actor desde el minuto uno en que sucedió la polémica.

