Andrea Legarreta coquetea con famoso actor y dice no recordarlo

Andrea Legarreta coquetea con famoso actor y rompe el silencio en el programa Hoy luego de que saliera a la luz un video de ella en pleno romance con un guapo actor de telenovelas de Televisa, que evidentemente no era Erik Rubín.

Durante el programa matutino Hot, los conductores hablaban del estreno de la retransmisión de la telenovela Sortilegio, protagonizada por William Levy y Jacqueline Bracamontes en 2009.

Y es que este video resuena cuando se dice que el esposo de Andrea Legarreta, Erik Rubín llega a OnlyFans, sin embargo, en Hoy el tema fue la conductora, porque Martha Figueroa le dice: "Les dejaron calientito el horario porque ayer estuvo buenísimo el final de 'La fuerza del destino'".

Destapan video cuando Andrea Legarreta coquetea con famoso actor

Fueron sus propios compañeros de Legarreta quienes la pusieron en evidencia.

"Ah... hablando de, hablando de 'La fuerza del destino', vimos a una chamacona ahí...", dice Paul Stanley, a lo que Galilea Montijo agrega: "¿La conoces?" y él responde: "La he visto", mientras pasan en pantalla la escena donde Andrea 'coquetea' con un famoso actor. Y no, no fue el Burro Van Ranki quien aseguró que ligó a Andrea Legarreta en un antro.

Claro que el video no era de la vida real, sino parte del melodrama, pues Legarreta participó en el capítulo final de la telenovela La fuerza del destino la cual fue protagonizada en el 2011 por Sandra Echeverría, David Zepeda, Gabriel Soto y Laisha Wilkins.

En la escena, muestran cómo Andrea conoce en una boda al personaje de Gabriel, 'Camilo Galván', y vuelan chispas ya que entre ambos fue amor a primera vista. Andrea interpretó por apenas esa escena del final a 'Verónica', la nueva conquista de 'Camilo'.

Y es que al verla tan 'flechada' con el prometido de Irina Baeva, Galilea, Paul, Arath de la Torre y Martha no pueden evitar hacerle carrilla entre gritos y silbidos. “Esa Legarreta.... oooooh, con el Soto".

Y es que después se alcanza a escuchar como Andrea le dice al personaje de Soto: "Un hombre guapo nunca pasa desapercibido", lo que desata aún más gritos de todos en el foro.

De hecho, Paul habla de más y se le escapa decir un "qué facilota" a la conductora, en tono de broma. Segundos después, Arath la termina 'balconeando' diciendo que Andrea ni siquiera se acordaba que había participado en el melodrama y sí Andrea Legarreta coquetea con famoso actor y dice no recordarlo ¿Qué pasó entonces?

Andrea Legarreta dice no recordar nada

Tras el video donde se puede ver a Andrea Legarreta coquetea con famoso actor, la conductora dice no recordar nada.

Andrea Legarreta coquetea con famoso actor pero dice que no lo recuerdad, de hecho Arath señala “Oye pero ella no se acordaba que había estado (en la telenovela)", dijo Arath. Acción que fue confirmada por Andrea, quien aseguró que quería ver la telenovela pensando que nunca la había visto cuando de repente le dicen que ella sale en el capítulo final.

'Ay qué padre yo no me acuerdo de esa novela, la voy a ver como si fuera nueva', y me dicen: 'Saliste en el final", dijo entre risas la conductora.

"¿Qué te pasa Legarreta? si un hombre guapo nunca pasa desapercibido", le dice en broma 'La Gali' reclamándole que no se acuerde, mientras que la presentadora cierra el tema con un: "Ay está padre, hasta me dieron ganas de hacer novela", es así como la conductora Andrea Legarreta coquetea con famoso actor y asegura no recordar el momento.

