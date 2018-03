Andrea Legarreta reveló que desconocía el por qué del comportamiento tan agresivo del conductor.

El programa matutino 'Hoy' de televisa, cuenta con grandes conductores, entre los que destaca Andrea Legarreta, y en una de las transmisiones durante la sección 'Confesiones' la conductora sorprendió a todos con lo que contó.

Pues todos los que se encontraban en el lugar y vieron el programa, se enteraron que Andrea Legarreta tuvo un altercado con un conductor de la Ciudad de México.

Andrea Legarreta confiesa que fue agredida por un hombre

Andrea Legarreta contó para el programa matutino que unas personas chocaron y cuando ella quiso cambiar de carril un hombre de una van, al parecer de más de 60 años le aventó la camioneta.

"Me empezó a tocar el claxón a partir de ahí, se me pasó frente a mi coche, frenó la camioneta, me hacía unas señas que no las puedo repetir, ni las puedo imitar, porque de verdad eran tremendas"

La esposa del cantante Erick Rubín reveló que desconocía el por qué del comportamiento tan agresivo del conductor:

"Haz de cuenta que yo al tipo le había matado a un hijo o no sé, empezó a hacerme señas terribles, hasta que llegó un momento en donde yo dije 'Dios mío ¿qué pasa?, nada más me metí uno y uno, no hice nada, no soy agresiva"

#HoyEnHoy❣️ Una publicación compartida de andrealegarreta (@andrealegarreta) el Dic 13, 2017 at 8:31 PST

De igual manera la conductora, Andrea Legarreta comentó que no supo cómo reaccionar ante la agresión del señor.