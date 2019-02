Andrea Legarreta confiesa lo atrevido que fue Erik Rubín al enamorarla

La conductora de “Hoy” Andrea Legarreta, reveló en pleno programa cómo fue que su esposo Erik Rubín la conquistó. Todo sucedió durante la sección “A corazón abierto” donde la también actriz mencionó algunos de los emotivos momentos cuando conoció al cantante.

Andrea Legarreta y Erik Rubín actualmente son una de las parejas más estables y queridas del medio de la farándula, ambos comparten en sus redes sociales las vacaciones en familia junto a sus bellas hijas Mía y Nina.

¿Qué sucedió con las confesiones de Andrea Legarreta?

Legarreta decidió compartir con el público que sintoniza el programa de Televisa, cómo se enamoró del cantante Erik Rubín.

Todo sucedió en una discoteca y de inmediato hubo una mirada entre ellos, pues Erik Rubín fue el que dio el primer paso.

“Llegamos a una discoteca unos amigos y yo. Veo a Rafael Villafañe, desde años lo conocimos, uno de los mejores amigos de Erik y está con él. Me grita y me dice: ‘Negra, ven, siéntate aquí’. Me dice: ‘¿cómo ves que este güey dice que vas a ser la madre de sus hijos?’. Entonces en el momento en el que yo me siento y mi brazo roza con su brazo, o sea fue, hizo que me olvidara de mis anteriores amores o de mis tristezas, fue de como ‘¡Ah, caray!’, sentí esta energía que se siente de piel chinita”.