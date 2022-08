Andrea Legarreta con la rajada de su vestido conquista a sus fans

Andrea Legarreta con la rajada de su vestido conquista

Andrea Legarreta es una famosa conductora que cuenta con una de las figuras más envidiables de la televisión mexicana, así lo dejó ver recientemente a través de una publicación en redes que dio mucho de qué hablar.

Resulta que desde su perfil oficial, la esposa de Erik Rubín se lució en un despampanante modelito que acentuó sus curvas y regaló un taco de ojo a sus fanáticos que no dejan de halagarla.

En esta ocasión se trata de un vestido negro que se ajustó en los lugares correctos para evidenciar su cinturita de avispa. Sin embargo, las estrellas del show fueron: el pronunciado escote de corazón de Andrea Legarreta y la peligrosa abertura frontal que mostró sus torneadas piernas.

La ardiente pose de Andrea Legarreta

Escote de Andrea Legarreta

“Amo los vestidos negros!! ¿Y tú?”.

Eso fue lo que escribió Andrea Legarreta para acompañar el collage que le valió para ser llenada de piropos por ser todo un ícono de belleza y amor propio a los 51 años de edad.

No es para menos que la sección de comentarios no tardó en llenarse con mensajes de cariño por parte de decenas de fanáticos que adularon sus cualidades para modelar. “Cuanta preciosidad y elegancia en una foto”, “Pero que modelooo oyeee” y “Más guapa no puedes estar”, se lee bajo la publicación.

TE PUEDE INTERESAR: Andrea Legarreta narra su complicado camino en la T.V.

Celebridades halagan belleza de Andy

Comentarios para Andrea Legarreta

Cabe destacar que personalidades como Galilea Montijo, Shanik Berman, Tania Rincón y Cynthia Urias se sumaron a la ola de apreciación por su compañera Andrea Legarreta y hasta “Diosa del Olimpo” la llamaron.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram: